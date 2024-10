Mãe fica desesperada ao ver filho morto e é consolada por policial militar; assista

O jovem foi executado a tiros, na tarde desta terça-feira (29), no centro da cidade de Feira de Santana | Bnews - Divulgação BNews

O jovem foi executado a tiros, na tarde desta terça-feira (29), no centro da cidade de Feira de Santana | Bnews - Divulgação BNews

Um crime assustou quem passou pelo centro da cidade de Feira de Santana, cerca de 100 quilômetros da capital baiana, na tarde desta terça-feira (29). Por volta das 15h, dois homens armados executaram a tiros um jovem e balearam outras duas pessoas, gerando pânico e correria para quem estava no local.

Um dos alvos dos suspeitos, que iniciaram o ataque na Avenida J.J. Seabra, foi identificado como Ezequiel Nascimento Carneiro, de 21 anos, que morreu ao cair em frentre ao prédio da Receita Federal, na Avenida Getúlio Vargas, por não resistir aos ferimentos enquanto tentava fugir. O outro alvo também foi baleado, assim como um idoso que passava na hora, mas ambos conseguiram se abrigar em estabelecimentos e posteriormente foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Momentos após o crime, a equipe do BNews esteve no local e registrou toda movimentação da polícia. Imagens do repórter Marcos Valentim flagraram imagens fortes da mãe da vítima em desespero após identificar o filho. Ela foi amparada por uma PFEM (policial feminina), da 64ª CIPM, que atendeu à ocorrência.





O corpo do jovem, que morava no bairro Expansão Feira Nove, foi removido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. A Polícia Civil investiga o caso e busca os suspeitos que tiveram a imagem capturada por câmeras de monitoramento dos estabelecimentos da região.

Fonte: BNEWS