Cine Miração exibe cópia restaurada de ‘A Hora da Estrela’ nesta quarta-feira, na Ufac

Nesta quarta-feira, dia 30 de outubro, o Cine Miração leva ao Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac) a exibição especial do filme “A Hora da Estrela”, um clássico do cinema brasileiro dirigido por Suzana Amaral e inspirado no romance homônimo de Clarice Lispector. O projeto, realizado pela Mandala Filmes e Saci Filmes e aprovado pela Lei Paulo Gustavo.

O filme narra a vida de Macabéa, uma jovem nordestina que lida com a solidão e a simplicidade em meio à agitada vida urbana de São Paulo, onde enfrenta as adversidades da vida com olhar ingênuo e um desejo simples de pertencer. Após a exibição, o público terá a oportunidade de participar de uma conversa com Roberta Marisa, artista visual, comunicadora e poeta amazônida, que promete compartilhar suas percepções sobre o filme, ampliando o diálogo a partir de suas experiências culturais e criativas, enriquecendo a troca com sua visão de mundo.

O Cine Miração é um cineclube itinerante, que se dedica a levar o melhor do cinema brasileiro a grandes telões em espaços públicos de Rio Branco e em todo o Acre. Desde sua estreia, no Festival Mariri Yawanawa, o projeto tem promovido uma série de eventos que vão além das exibições, como apresentações culturais, festas e debates, transformando cada sessão em uma imersão completa no universo cinematográfico. Esse esforço cultural, viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, fortalece a cena artística no estado e incentiva o acesso à produção audiovisual nacional.

“O Cineclube é essencial para a exibição de filmes que dificilmente chegam às salas de cinema do Acre. Além disso, o cineclube tem o papel de promover debates após os filmes, proporcionando uma experiência coletiva de assistir e discutir a obra”, explica Sérgio de Carvalho, cineasta e organizador do Cine Miração.

“O Cine Miração é um projeto apoiado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da FEM, e tem o objetivo de circular por diversos pontos da cidade com nosso telão inflável, exibindo clássicos do cinema brasileiro. É um cineclube temático, focado em filmes que marcaram épocas na história do cinema nacional. Hoje, por exemplo, vamos exibir ‘A Hora da Estrela’, grande clássico de Suzana Amaral, inspirado na obra de Clarice Lispector, na Ufac”, conclui o cineasta.

O evento está marcado para começar às 19h no Centro de Convenções da Ufac e promete ser um ponto de encontro para amantes da sétima arte.