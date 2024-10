Após cinco meses de seca, Rio Acre supera a marca dos 3 metros na capital

Após mais de cinco meses, o nível do Rio Acre na capital acreana passou dos 3 metros de lâmina de água. Conforme medição da Defesa Civil, o manancial, em Rio Branco, nesta manhã de quarta-feira, 30, é de 3,43m. Nas últimas 24 horas, o acréscimo, influenciado pelas chuvas nas cabeceiras do Rio, foi de mais de meio metro, chegando a 65 centímetros.

A última vez que o nível do Rio Acre esteve acima dos e metros foi no mês de maio deste ano.

Com a chegada de novembro, que marca o início do período de chuvas na região amazônica, a tendência é o nível do rio seguir subindo gradativamente, apesar das pequenas oscilações normais para o período.

Em setembro, o nível do Rio Acre alcançou o menor da história ao chegar a apenas 1,23m, no mês de setembro.