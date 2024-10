Acre premia nesta quarta (30) produtores no 2° Concurso de Qualidade do Café

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), realiza nesta quarta-feira, 30, às 14h, a cerimônia de premiação do 2° Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre. O evento acontece no escritório local de Acrelândia, na rua José de Deus, 212, com a presença de cafeicultores, técnicos e especialistas do setor.

O concurso, que busca elevar a qualidade e visibilidade do café acreano, reúne 22 produtores de várias regiões do estado, como Porto Acre, Acrelândia, Senador Guiomard, Capixaba, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Feijó, Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

Os quatro primeiros colocados dividirão uma premiação de R$ 117.475,00, que inclui um sistema de irrigação avaliado em R$ 30 mil para o vencedor, patrocinado pela Manave. Os demais prêmios incluem R$ 12 mil doados pela Café Contri para o segundo colocado, R$ 10 mil em adubos pelo Sicoob Credisul para o terceiro e R$ 5.1 mil da Microsaga Engenharia para o quarto.