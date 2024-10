Acre não registra nenhum foco de incêndio em 24 horas

O Acre não registrou nenhum foco de incêndio durante 24 horas (de segunda (28) para terça (29), de acordo com os dados do BDQueimadas, sistema de monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A situação se destaca em meio a um cenário preocupante para o Brasil, que contabilizou 791 focos de queimadas na segunda-feira (28). A maior parte das ocorrências está concentrada na Amazônia, onde foram registrados 688 focos, correspondendo a 87% do total nacional.

O Pará lidera a lista dos estados mais afetados, com 503 focos de incêndio nas últimas 24 horas, seguido pelo Amazonas (115) e Mato Grosso (63). Outros biomas brasileiros também enfrentam dificuldades: a Mata Atlântica registrou 41 focos, representando 5,2% do total nacional.

No acumulado do ano, o Brasil tem enfrentado um dos períodos mais críticos das últimas décadas em relação às queimadas. Em agosto de 2024, o país atingiu o pior índice de queimadas para o mês em 14 anos, com 68.635 ocorrências, uma alta de 144% em relação ao mesmo período de 2023. O cenário continuou grave em setembro, quando foram registrados 83.157 focos, o mês com o maior número de queimadas até agora neste ano, e o pior setembro desde 2010.