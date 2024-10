VÍDEO: Motorista sofre tentativa de roubo em avenida movimentada; suspeito quase é atropelado

Tentativa de roubo aconteceu em uma Avenida no Centro comercial de Salvador | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Um motorista de aplicativo foi vítima de uma tentativa de roubo na noite desta segunda-feira (28) em Salvador. O caso aconteceu na Avenida Tancredo Neves, na região conhecida como Ligação Iguatemi-Paralela, próximo a um supermercado na região.

Nas imagens é possível ver quando o carro para na sinaleira e um homem sai do canteiro na marginal em direção ao veículo. Com os vidros abertos, o homem tenta pegar algum pertence dentro do automóvel.

Um outro motorista, que grava a ação, tenta acertar o suspeito que consegue escapar em direção aos carros. As Polícias Civil e Militar não foram acionadas para a ocorrência.





Fonte: BNEWS