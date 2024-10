Vacinação contra influenza é prorrogada até janeiro de 2025

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, anuncia nesta terça-feira, 29, a prorrogação da Campanha de Vacinação contra a Influenza de 2024 no estado. Inicialmente com previsão de término para 26 de outubro, a data foi prorrogada até 31 de janeiro de 2025. A medida visa ampliar o alcance da imunização da população, especialmente devido ao baixo índice de cobertura vacinal registrado até o momento.

Até agora, foram aplicadas 98.042 doses, o que corresponde a uma cobertura vacinal de apenas 22,09% do grupo prioritário, composto por crianças, idosos, gestantes, trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. A população-alvo da campanha no Acre é composta por 311.069 pessoas.

Com a prorrogação, a vacinação continua disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade, enquanto houver doses em estoque. Atualmente, o Estado conta com 239 mil doses da vacina trivalente, distribuídas entre os 22 municípios acreanos.

A importância da vacinação

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, ressaltou a importância da vacinação como uma das principais formas de prevenção contra a gripe e suas complicações. “Reforçamos a vacinação contra a influenza, considerando que é uma das medidas de maior importância para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população em geral, especialmente entre os indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, afirmou.

A coordenadora do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, Renata Quiles, também destacou a necessidade de a população buscar a vacinação o quanto antes: “É fundamental que a população não deixe para se vacinar de última hora, principalmente com a chegada do inverno amazônico”, ressaltou.

Ações nos municípios

As secretarias municipais de saúde continuarão com as ações de vacinação contra a influenza, mantendo a prioridade para os grupos eleitos na campanha. A expectativa é aumentar a cobertura vacinal até o fim da campanha prorrogada.

A população deve procurar os postos de vacinação para garantir a imunização antes do período mais intenso de chuvas e doenças respiratórias no estado, previsto para os próximos meses.