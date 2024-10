Uma das principais obras de infraestrutura do estado, a duplicação da AC-405 será entregue nesta terça

Com R$ 47 milhões investidos, a obra conta com recurso do Estado e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a duplicação contemplou 11 km nessa primeira fase, abrangendo a rotatória da Cohab até a entrada do município de Mâncio Lima.

“As obras contemplaram a adequação, troca de pavimento, sinalização, canteiro central, relocação dos portes ao longo da rodovia e, principalmente, a duplicação. Além disso, tivemos as calçadas, meio-fios, sarjeta, queda d’água, enfim toda estrutura de uma rodovia”, destaca a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O trabalho começou em 2021, envolvendo também processo de desapropriação à margem da rodovia, o que demandou mais sensibilidade da equipe gestora.

“O governo pagou com recursos próprios todas as desapropriações ali, toda assistência aos moradores, onde foi preciso realocar os muros a gente realocou e fez novamente O governo deu toda assistência necessária ali também, inclusive, nas ruas de acesso fizemos o limpa-rodas”, explica.