Embora o MDB não tenha vencido nas maiores zonas eleitorais do Acre, o partido emergiu dessas eleições com um potencial significativo de votos para as eleições de 2026. Figuras como Marcus Alexandre e Jéssica Sales são fortes candidatos para a disputa do Senado, vice-governadoria, ou cargos de deputado estadual, ou federal.

No entanto, o tradicional “partido dos cabeças brancas” enfrentará o desafio de um indispensável processo de renovação, caso não deseje perder relevância no cenário político.

O presidente do partido, Flaviano Melo, já expressou sua intenção de passar o comando, no entanto, existe uma grande resistência a essa mudança. Alguns veteranos desejam manter seus cargos indefinidamente. Não concordam com a possível ascensão do deputado Tanízio de Sá, devido à ligação dele com a base do governo Gladson Cameli.

Também há resistência a Jéssica Sales, pois acreditam que seu pai, Vagner Sales, exerceria influência indireta sobre o partido. Sobre Marcus Alexandre não se diz nada.

“Mas sempre foi assim e sempre será/ O novo vem e o velho tem que parar/ O progresso cobriu a poeira da estrada/ E esse tudo que é o meu nada/ Eu hoje tenho que acatar e chorar… (Triste Berrante)

. Segue algumas manchetes de sites nacionais sobre o resultado do 2º turno das eleições:

. “Na mira do STF, emendas parlamentares turbinaram reeleição de prefeitos”.

. “Análise: Nem Lula nem Bolsonaro se mostraram os “grandes pistolões” do embate eleitoral”.

. “Eleições: MDB e PSD governam as maiores populações entre as capitais do país”.

. “Em 12 anos, a direita sai da toca e, com o centro, varre a esquerda de capitais”.

. “PL é o maior fracassado do 2º turno, mas supera PSD nas grandes cidades”.

. Pois é, o Brasil está mudando sua configuração política, porém, o derrame de dinheiro público terá que ser contido pelo próprio Congresso Nacional, STF e até a PF.

. Uma nova Lava Jato; é só parecer um magistrado com tutano!

. Frases icônicas da política acreana:

. “Quem quer viver magoado que deixe a política”. (senador Márcio Bittar).

. “Se um candidato perder uma eleição, mas foi bem votado, não deve desistir nunca; perdi muitas vezes, mas hoje sou o prefeito”. (prefeito Tião Bocalom).

. O presidente da Câmara, vereador Raimundo Neném (PP), pode ser reconduzido ao cargo na próxima legislatura.

. Sabe lidar bem com a oposição e a situação, apesar de ser da base do prefeito Tião Bocalom.

. A equipe econômica do governo já comunicou ao governador Gladson Cameli (PP) que não tem de onde tirar do orçamento R$ 120 milhões em emendas para dar aos deputados estaduais.

. Aliás, o TCE, MP e MPF (que formam o Comitê de Combate a Corrupção) querem acesso à execução das emendas anteriores de R$ 3,2 milhões.

. Assim como o STF quer das emendas PIX.

. Mas, com certeza, as emendas estaduais foram muito bem aplicadas.

. Para quem não sabe, o TCE é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa.

. A prefeitura já iniciou os preparativos para as festas natalinas; segundo o prefeito Bocalom, será um espetáculo.

. Bom dia!