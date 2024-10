MÃO-LEVE: Homem aproveita distração de funcionária e furta celular em loja de roupa; veja vídeo

Uma câmera de segurança instalada em uma loja de roupas no bairro de Pau da Lima, em Salvador, flagrou uma ação criminosa no último sábado (26). Um suspeito aproveita a distração da funcionária e furta um celular guardado debaixo do balcão.

As imagens mostram o homem entrando no estabelecimento por volta de 12h30, logo atrás da funcionária. Através do espelho é possível ver que ela entra em um quartinho para guardar uma vassoura. É neste momento que o suspeito aproveita, invade a área do balcão e subtrai o aparelho celular, escondendo na cintura.

Após o furto, o homem finge interesse em peças de roupa e passa a procurar por camisas, enquanto a funcionária volta para atendê-lo.





Fonte: BNEWS