IMAGENS FORTES! Jogador sofre grave lesão e fratura fíbula durante jogo da NBA; veja vídeo

Taylor Hendricks fraturou a fíbula direita e sofreu uma luxação no tornozelo | Bnews - Divulgação Reprodução/NBA

Taylor Hendricks fraturou a fíbula direita e sofreu uma luxação no tornozelo | Bnews - Divulgação Reprodução/NBA

Uma grave lesão marcou a rodada da temporada regular da NBA, na noite da segunda-feira (28). Taylor Hendricks, ala do Utah Jazz, sofreu uma fratura na fíbula direita e uma luxação no tornozelo ao cair no chão na partida contra o Dallas Mavericks.

Nas imagens, Taylor Hendricks acaba caindo sozinho próximo à linha da base. A situação da perna de Hendricks após a queda já mostrava a gravidade da lesão. O jogador foi retirado da quadra de maca, em meio ao desespero dos companheiros.

Assista:

La terrible blessure de Taylor Hendricks … Se faire ça à 20 ans, ça peut mettre fin à sa carrière. En espérant le revoir sur les parquets NBA la saison prochaine, on célébrera tous son retour. pic.twitter.com/zFgmPj3K6v — STEPBACK (@StepBackfr) October 29, 2024

Ainda não se sabe quanto tempo ele ficará fora das quadras, mas a lesão do atleta de 20 anos é considerada grave. O Jazz também anunciou após o jogo que mais atualizações seriam divulgadas “quando apropriado”.

“Ele é um ótimo garoto, então estamos realmente tentando focar nele, em sua saúde, em manter seu ânimo enquanto ele inicia sua recuperação”, disse o treinador da equipe, Will Hardy.

O Utah Jazz volta à quadra nesta terça-feira (29), às 22h (Horário de Brasília), contra o Sacramento Kings.

Fonte: BNEWS