Idosa de 107 anos viraliza com “chifre” de 10cm na testa; entenda

Uma chinesa de 107 anos tem chamado a atenção dos usuários de redes sociais após ser fotografada com um enorme “chifre” crescendo na sua testa.

A centenária chamada Chen se tornou uma febre inesperada no Douyin, a versão chinesa do TikTok, com um vídeo que a mostrava exibindo o distinto “chifre do diabo” de 10 centímetros.

O corpo estranho que apareceu na idosa ao longo dos anos foi identificado pelos médicos como um “chifre cutâneo”, uma convexidade feita de queratina, a mesma substância das unhas. Embora normalmente seja inofensivo, pode precisar de atenção médica. Chifres cutâneos são raros e costumam ser pequenos, mas em casos incomuns podem crescer bastante.

Fonte: BNEWS