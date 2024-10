Gamecon Acre 2024 começa nesta quinta em Rio Branco; ingresso é gratuito

Entre os dias 31 de outubro a 2 de novembro, a Gamecon Acre 2024, maior evento gamer da região, será realizada no Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco (AC). A iniciativa, que celebra e fomenta a cultura gamer na Amazônia Legal, espera reunir profissionais, entusiastas e empreendedores do setor de tecnologia e jogos eletrônicos para três dias de palestras, workshops, competições e encontros com influenciadores do ramo.

Organizado pelo Instituto Gamecon em parceria com o governo federal, o evento visa conectar talentos locais com oportunidades globais e incentivar o diálogo entre o setor público e privado, fortalecendo a presença acreana na indústria de games. No dia inaugural, será lançado o Programa de Aceleração de Projetos Criativos, que visa transformar o estado em um polo de economia criativa e fortalecer o desenvolvimento de iniciativas culturais e tecnológicas.

Durante o evento de lançamento, que ocorre às 19h na biblioteca da Uninorte, Marcelo Minutti, especialista em inovação, será o palestrante principal. Minutti falará sobre “Profissões do Futuro X Economia Criativa”, destacando oportunidades de crescimento e transformação no mercado. A programação inclui workshops e outras atividades voltadas ao desenvolvimento da economia criativa local.