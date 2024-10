Ex-detento é preso com mais de R$ 150 mil em droga no Vila Acre

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam na noite dessa segunda-feira, 28, um ex-presidiário pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Rodovia AC-40, em frente ao Parque de Exposições, no bairro Vila Acre, por suspeita de tráfico de drogas.

Os policiais estavam realizando uma blitz de rotina quando interceptaram um veículo Fiat Uno com dois ocupantes. O motorista, que se identificou como condutor de aplicativo, afirmou que havia acabado de pegar o passageiro no bairro Vila Acre. Durante a abordagem, o comportamento nervoso do passageiro chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar uma revista no interior do veículo.

No bagageiro do carro, os militares encontraram um saco de fibra contendo 15 barras de Skunk. Após pesagem, o material totalizou 15,470 kg, estimado em R$ 150.470,00 — um valor que representa um significativo prejuízo para o crime organizado.

O passageiro, que já possui várias passagens pela Polícia pelo mesmo tipo de crime, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.

O motorista também foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para averiguação, suspeito de envolvimento com o tráfico. Ambos aguardam as medidas legais cabíveis.