Energisa Acre inicia turma de PCD´s para curso de eletricista

A Energisa Acre, em parceria com o Senai, iniciou uma turma com 11 jovens aprendizes com deficiência no curso de formação para Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica. As vagas foram anunciadas no início do mês e a turma já foi fechada. O curso tem duração de dois anos e é totalmente gratuito para os jovens.

“É com muito orgulho que realizamos contratação de 11 jovens aprendizes com deficiência no curso de aprendizagem em parceria com o Senai. Isso reforça que nossa energia é plural e que trabalhamos fortemente para inclusão da mulher e da Pessoa Com Deficiência (PCD) no mercado de trabalho”, comentou a gestora de Recursos Humanos da Energisa Acre, Katianes dos Santos.

Vagas abertas

Ainda por falar em vaga de emprego, a Energisa Acre está com vagas de abertas para atuação em Rio Branco. Para se candidatar as vagas e/ou se inscrever no banco de talento, os interessados podem acessar as vagas na plataforma de carreiras da empresa: https://grupoenergisa.gupy.io/.

Na plataforma de recrutamento, os candidatos encontrarão informações detalhadas sobre cada posição, incluindo responsabilidades, atribuições, requisitos e qualificações necessárias. Além de oferecer salários compatíveis com o mercado, a Energisa destaca-se por proporcionar excelentes benefícios aos seus colaboradores, como planos de saúde e odontológico, auxílio academia, previdência privada, vale-alimentação e/ou refeição, auxílio creche, auxílio babá, auxílio pré-escola e auxílio educacional, reforçando seu compromisso com o bem-estar e desenvolvimento profissional de sua equipe.



