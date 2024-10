“Duplicação da rodovia AC-405 é sinônimo de desenvolvimento econômico e social”, diz Gladson

Um marco para a história do Vale do Juruá e interligação dos municípios da região, assim foi considerada esta terça-feira, 29, durante o evento que marcou a entrega da duplicação da AC-405, em Cruzeiro do Sul. Com a presença do governador Gladson Cameli, equipe governamental, autoridades e população em geral, a duplicação foi oficialmente entregue e já mudou a realidade de milhares de moradores.

Conhecida como estrada do aeroporto da segunda maior cidade do Acre, a rodovia estadual é uma das principais do município, porque abrange, em sua margem, grandes empreendimentos, além de ser o primeiro acesso de quem chega a Cruzeiro do Sul de avião.

Para o governador Gladson Cameli, a duplicação da via impacta positivamente em diversas áreas, como no escoamento de produção, turismo, empreendedorismo e desenvolvimento social e econômico.

“Teremos um trecho importante de 11 quilômetros sem obstruções de uma via que liga diversos municípios da região. Isso significa ainda mais conforto de acesso ao aeroporto para os moradores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Guajará, no Amazonas. Beneficia, ainda, moradores e produtores de milhares de ramais rurais porque vai ajudar no escoamento agrícola e numa maior integração social da região”, destacou.

Cameli reforçou ainda que, para além da questão de infraestrutura, a modernização da rodovia estadual eleva visualmente o local, dando uma boa impressão a quem chega na cidade.

“É por meio do nosso aeroporto internacional que chegam, em todos os anos, milhares de pessoas para visitar o Juruá, seja para fazer negócios, realizar encontros institucionais, turismo nas nossas aldeias indígenas ou para conhecer as belezas naturais do Vale do Juruá”, pontuou.

Mais do que uma obra, o governador avalia que a cidade ganhou um novo cartão-postal com a entrega desta duplicação. Em seu discurso, ele relembrou o legado do tio, o também governador do estado, Orleir Cameli, o denominando como um visionário.

“Ele foi o primeiro governador do Acre que teve a visão de que o nosso estado só poderia crescer e gerar riquezas aos seus moradores por meio da integração por estradas. Assim, quero agradecer de coração ao legado deixado pelo meu tio”, declarou.

Impacto na vida das pessoas

O trabalho começou em 2021, envolvendo também o processo de desapropriação à margem da rodovia, o que demandou mais sensibilidade da equipe gestora.

Animado com a nova estrada, João Nunes da Silva, de 78 anos, conta que há mais de uma década mantém uma banca para vender frutas à margem da rodovia estadual. Para ele, a modernização valorizou seu trabalho.

“Me sinto feliz por isso, porque achei que deu valor ao homem que trabalha. Minha idade está avançada e só tenho esse meio de trabalho. Fico muito feliz, porque aqui nós nascemos na lama e agora andamos bem, ficou bonito o serviço e cada vez fica mais lindo”, disse.

Depois que a rodovia recebeu as melhorias, ele viu as vendas de seus produtos aumentarem em mais de 50%. “Muita gente vem comprar aqui, então fico satisfeito com isso e agora tá bem mais bonito esse espaço”, conta.

Já Evilazio Maciel da Silva, de 71 anos, mora há seis anos no Conjunto Paraíso, e fala da satisfação de ver o progresso na rodovia principal. “Rapaz, isso aqui era tudo esburacado, a coisa mais feia do mundo e se passasse carro pela gente era banho de lama. Hoje em dia é um maná”, relata.

Além de tudo que envolve uma obra de infraestrutura, ele acredita que o espaço já é considerado um dos pontos mais bonitos da cidade. “Pra gente aqui ficou uma maravilha”, completa.

Por ser moderna, sinalizada e acessível, a rodovia já atrai olhares de empreendedores. Há três semanas, Lidiana Rocha está com um restaurante à margem da AC-405, em frente ao Igarapé Preto, ponto turístico da cidade. Para ela, essa soma de fatores garante o sucesso do restaurante.

“Foi muito bom essa duplicação. Temos mais espaço, mais segurança, porque antes estava cheia de buracos, e o trajeto não era muito bom e pra gente que agora tem um ponto aqui isso chama muito a atenção. Apesar de termos pouco tempo aqui, temos a expectativa de ter um negócio mais amplo, ter mais clientela e que as pessoas possam conhecer nosso restaurante”, avalia.

União

O governador Gladson Cameli chegou ao evento destacando que este é um dos resultados de um trabalho feito em parceria.

“Essa é a prova que sempre falo: quando há parcerias, determinação da equipe, classe política, é sucesso. Essa é uma via que dá acesso aos dois cartões postais mais bonitos do estado: o Igarapé Preto e a Serra do Divisor”, destacou.

Os prefeitos das cidades beneficiadas estiveram no evento e destacaram a importância dessa estrutura.

Zequinha Lima, prefeito de Cruzeiro do Sul, enfatizou que essa obra vai alavancar o desenvolvimento do município e deve ser usado como um espaço cultural também.

“Essa obra, além de muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, também se tornou um cartão postal de Cruzeiro do Sul. Ela é muito bonita e vai trazer conforto e tranquilidade, mas, acima de tudo, uma segurança para todas as pessoas que transitam nesta região. Nesse trajeto estamos em obras para que possamos atrair cada vez mais os turistas para aquela região”, disse.

A presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, pontuou que toda obra entregue é um avanço econômico de qualquer região.

“Me sinto ainda mais honrada em saber que este é um sonho do governador Gladson Cameli compartilhado com toda a população. O investimento aqui foi R$ 47 milhões e é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e dá mais mobilidade à população e muito mais qualidade de vida”, reforçou.

Cameli destacou, ainda, que todos os avanços que envolvem impactos importantes em uma região tem a chancela dos parlamentares estaduais e federais. Além disso, ressaltou a importância da Câmara de Vereadores, iniciativa privada e para a população, que compreende os trâmites que envolvem uma grande obra como esta.

Adequação de ramais

O governador aproveitou o evento para assinar a ordem de serviço para estradas vicinais em seis cidades do estado. O valor total de investimentos é de R$ 18.436.801,43, provenientes de recursos destinados pela vice-governadora Mailza Assis, de quando ela ainda era senadora.

Os serviços são ordenados em sete lotes, sendo o lote 1 em Acrelândia (Ramal Bengala e Progresso); o lote 2 em Porto Acre (Ramal Linha 7 e Mutum); o lote 3 em Capixaba (Ramal Limeira); o lote 4 em Xapuri (Ramal Polo Recanto do Equador); o lote 5 em Brasileia (Ramal km 59); o lote 6 em Manoel Urbano (Ramal Conquista e Extrema) e o lote 7 em Tarauacá (Ramal Socó).

A adequação de estradas vicinais tem dotação de infraestrutura produtiva, melhorando e ampliando a capacidade de produção, o que influencia diretamente no incremento da economia e do agronegócio, proporcionando maior capacidade de fluxo econômico e giro do recurso agrícola estadual e melhoria na qualidade da malha viária dos ramais dos municípios envolvidos.

O governo do Estado reforça o comprometimento com o povo do Acre e os municípios, tendo como principal objetivo a melhoria na trafegabilidade, escoamento rural, entre outras atividades na região contemplada, atingindo assim inúmeros outros benefícios.

“Quero agradecer à minha vice, Mailza Assis, que tem sido uma companheira leal na condução do nosso estado. Minha gratidão a toda a minha equipe de governo, em especial à presidente do Deracre, Sula Ximenes, que tem sido uma guerreira na execução de diversas importantes obras da nossa gestão espalhadas por todo o Acre”, pontuou.

Mailza salientou que as obras são avanços sociais que refletem na qualidade de vida da população e reafirmou seu compromisso também com os municípios.

“É um grande avanço nas obras do nosso governo, garantindo à população de Cruzeiro do Sul melhores condições de vida, mais dignidade para as famílias que por aqui vivem, ou por aqui passam, ou que aqui trabalham para desenvolver o nosso estado. Hoje também assinamos uma ordem com valor de R$ 18 milhões para a reconstrução de ramais, que será de grande importância para o nosso produtor rural”, finalizou.