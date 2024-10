Dólar sobe para R$ 5,76, maior valor desde de maio de 2020; Bolsa cai

O dólar teve forte alta de 0,92%, terminando a terça-feira (29) vendido a R$ 5,761, maior valor desde 16 de maio de 2020, segundo informações do Valor Data, o serviço de cotações do jornal Valor Econômico. O dólar turismo avançou para R$ 5,97.

A Bolsa de Valores de São Paulo, que oscilou muito desde a abertura, passou a cair no começo da tarde e fechou em queda. O Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,36%, indo a 130.734 pontos.

O que aconteceu

O “Trump Tarde” e a incerteza do mercado sobre as medidas de contingenciamento de gastos do governo elevaram a cotação do dólar e fizeram a Bolsa cair. Em entrevista na porta do Ministério da Fazenda, em Brasília, o ministro Fernando Haddad, afirmou por volta das 16h, que o pacote de contenção de gastos a ser apresentado pela área econômica do governo ainda está em análise. “Não tem uma data ainda e eu não chamaria de pacote”, disse ele.

Quando perguntado sobre se as medidas envolveriam um corte de R$ 30 bilhões a R$ 50 bilhões, o ministro disse: “Não sei de onde saiu esse número”. Haddad também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu mais dados sobre as propostas e que a Fazenda está fornecendo as informações.

“Internamente, essa falta de uma divulgação do governo em relação ao corte de despesas esperado para depois das eleições é o que tem estressado o mercado”, diz Elson Gusmão, diretor de câmbio da Ourominas. “Hoje, especialmente, também houve um fluxo negativo de capital estrangeiro saindo do Brasil. Mas o fato de o ministro deixar a data do pacote em aberto certamente colaborou para a alta”, diz Ariane Benedito, cofundadora e economista chefe da Eai Invest.

A taxa de câmbio está em tendência de alta no mundo todo desde que as eleições nos Estados Unidos se acirraram. As chances de Donald Trump vencer as eleições inflam a moeda em todo o mundo. O chamado “Trump Trade” puxa a divisa para o campo de alta. Com uma proposta de política considerada inflacionária, o mercado prevê que se o candidato ganhar a disputa, os juros americanos devem voltar a subir. Com isso, muitos investidores buscam se proteger no dólar.

Outro fator que ajudou a cotação a se elevar foi o dado de abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos divulgado hoje. O total caiu para 7,443 milhões em setembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, pelo Departamento do Trabalho do país.

Analistas previam abertura de 7,95 milhões de vagas em agosto. “Isso mostra um mercado ainda aquecido, mas enfraquecendo, o que pode levar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) a fazer um corte menor de juros, de 25 pontos percentuais”, diz Paulo Gala, economista chefe do Banco Master. Quanto menos caem os juros nos EUA, pior para a Bolsa brasileira, pois os investidores continuarão preferindo ficar aproveitando as altas taxas dos EUA em vez de se arriscar aqui. E assim, o real também se desvaloriza.

E por que a Bolsa caiu?

Um dos motivos foi a queda da produção da Petrobras (PETR3 e PETR4) no Brasil. O volume caiu 8,2% entre julho e setembro na comparação com o mesmo intervalo do ano passado. Paradas para manutenção e declínio em campos maduros foram a causa da queda, informou a companhia na segunda-feira (28) à noite, em relatório de produção e vendas. A Petrobras produziu média de 2,13 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) no país no terceiro trimestre, versus os 2,32 milhões de bpd de julho, agosto e setembro do ano passado.

Hoje, as cotações internacionais do petróleo fecharam em leve baixa de 0,42% (Brent) e de 0,25% (WTI). Mas as ações da Petrobras tiveram queda. PETR3 teve desvalorização de 0,28%, indo a R$ 39,21, enquanto PETR4 perdeu 0,33%, para R$ 35,97, conforme dados preliminares.

Outro balanço que esteve na mira do mercado foi o do Santander Brasil. O banco teve lucro líquido gerencial de R$ 3,664 bilhões no terceiro trimestre, uma alta de 34,3% no comparativo anual. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o total foi 10% maior. O índice de inadimplência do banco para atrasos acima de 90 dias ficou em 3,2%, um leve aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao período anterior e de 0,2 pontos base comparado a setembro de 2023. A ação SANB11 caiu 4,12%, para R$ 27,68, conforme dados preliminares.