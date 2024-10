Cidades do Vale do Juruá recebem alerta de tempo severo e chuva forte

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de severidade moderada com possível ameaça à vida ou ao patrimônio para esta terça-feira,29, para os municípios dos Vales dos Rios Acre e Juruá. A chuva poderá ser de até 50 milímetros com ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Há um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta de cor amarela indica “perigo potencial” e prevê chuvas intensas em uma faixa que vai do Acre ao Espírito Santo. Em caso de rajadas de ventos para os próximos dias, a recomendação é não procurar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de raios, além disso, não estacionar perto de torres de transmissão ou de placas de propaganda, e evitar usar aparelhos ligados à tomada.

A área afetada vai do Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Vale do Rio Doce, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Nordeste Mato-grossense, Leste de Mato Grosso do Sul, Campinas, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Sul/Sudoeste de Minas, Centro Norte de Mato Grosso do Sul, Campo das Vertentes, Norte Mato-grossense, Leste Rondoniense, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sudeste Mato-grossense, Norte Goiano, Metropolitana de Belo Horizonte, Ocidental do Tocantins, Araraquara, Pantanais Sul Mato-grossense, Jequitinhonha, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Sudoeste Mato-grossense, Marília, Bauru, Noroeste de Minas, Oriental do Tocantins, Sudoeste Amazonense, Norte de Minas, Distrito Federal, Madeira-Guaporé, Extremo Oeste Baiano, Centro Fluminense, Vale do Juruá, Sudoeste Paraense, Piracicaba, até o Sul Fluminense.