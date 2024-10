Após reparo, novo buraco surge na rotatória da Uninorte com risco de acidentes

Após o DNIT atuar no reparo de um buraco na BR-364, na rotatória em frente a Uninorte, que estava atrapalhando o trânsito e provocando risco de acidentes, a tranquilidade dos motoristas que trafegam pelo local durou pouco.

Um novo buraco surgiu na pista e voltou a preocupar, principalmente, motociclistas. “Nós, que trabalhamos com entregas, usamos as laterais da pista para andar com mais rapidez. Um companheiro nosso de trabalho caiu ontem neste buraco. Graças a Deus não quebrou nenhum osso, mas ficou muito ralado”, conta Inácio Antunes, motoboy de aplicativo.

A reportagem do ac24horas esteve no local na tarde desta terça-feira, 29, e comprovou que o buraco tem aumentado rapidamente, já que a região é bastante movimentada.

O primeiro buraco, conforme o próprio DNIT, foi ocasionado por uma intervenção do SAERB. Neste último caso, ao que parece, o buraco foi provocado pela máquina que atuou no reparo.