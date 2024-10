Acre já teve mais de 4 mil casos prováveis de dengue em 2024, mostra painel do MS

Dados do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde (MS) mostram que o Acre já registrou 4.330 casos prováveis de dengue entre as Semanas Epidemiológicas 1 e 40 de 2024. Nas últimas quatro semanas, foram notificados 173 casos prováveis da doença no estado.

Em âmbito nacional, foram notificados 6.541.518 casos prováveis de dengue, com um coeficiente de incidência de 3.221,4 casos por 100 mil habitantes. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul apresentam os maiores coeficientes de incidência. Os estados com os maiores índices são Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

A maioria dos casos graves e com sinais de alarme está concentrada na região Sudeste (48,3%). No Acre, foram registrados dois casos graves e 11 casos com sinais de alarme.

Em relação aos óbitos, São Paulo (1.765), Minas Gerais (1.047), Paraná (675), Distrito Federal (440), Goiás (392) e Santa Catarina (339) somam 84,4% das mortes confirmadas no país. O Acre, no entanto, não registrou mortes por dengue em 2024.