Apontado como um dos principais favoritos para vencer a premiação da Bola de Ouro 2024, na França, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, foi duramente vaiado durante sua chegada na cerimônia nesta segunda-feira (28).

Lesionado, o volante chegou na cerimônia utilizando muletas, ao lado de sua esposa, quando foi recebido por vaias fervorosas dos fãs que acompanham a chegada dos jogadores e outras personalidades do esporte do lado de fora do evento.

Assista a chegada de Rodri:





Fonte: BNEWS