Vídeo: policial dá golpe “mata-leão” em homem que tentou fazer reféns em aniversário

Um homem invadiu uma festa de aniversário e tentou fazer reféns na cidade de Paranaguá, no litoral paranaense, neste domingo (27). Um policial militar imobilizou o suspeito com o golpe conhecido como “mata-leão”.

O caso ocorreu durante patrulhamento da Operação Protetor, que busca combater o tráfico de drogas e outros crimes, quando agentes tentaram abordar um veículo Volkswagen Gol branco. O carro acelerou rapidamente e iniciou uma fuga, de acordo com a Polícia Militar.

Durante a fuga, o homem saiu do veículo e, ao perceber os agentes, invadiu uma festa infantil nas proximidades e tentou fazer reféns. Nas imagens divulgadas pelo Coronel Hudson, Secretário de Segurança Pública do Paraná (SSP), é possível ver o momento em que os agentes entraram armados no local e imobilizam o suspeito. Veja o vídeo:

As imagens mostram pessoas assustadas e escondidas debaixo das mesas para se defender. Perto do criminoso, uma família se abraça enquanto os policiais o imobilizam.

Segundo o Coronel Hudson, o indivíduo é ligado ao Comando Vermelho (CV). O secretário ainda parabenizou os agentes, ao que ele refere ser parte de um trabalho de inteligência e técnica de imobilização correta.

Após ser detido, o homem confessou ter abandonado um fuzil calibre 7.62 nas na região. O suspeito, a arma e um celular foram encaminhados à delegacia.

O detido foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidados médicos devido a escoriações da ocorrência.

A Polícia Militar ainda informa que a documentação e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.

