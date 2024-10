Vídeo: Homem montado em cavalo é filmado agredindo esposa; Confira as imagens

Um homem montado em um cavalo foi filmado agredindo uma mulher na noite desse domingo (27/10), no Setor Pérolas, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Imagens feitas por testemunhas registraram a mulher sendo perseguida pelo homem no meio de uma via pública. A coluna Na Mira apurou que a vítima é esposa do autor.

O homem avança em direção à companheira diversas vezes em cima do cavalo. A mulher só conseguiu se esquivar das agressões após entrar em um veículo que passava pelo local.

De acordo com populares, o agressor foi contido quando tentou avançar com o animal em pessoas que ajudavam a vítima.

Os moradores, então, imobilizaram o homem após o cavalo em que ele estava escorregar e cair.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada para atender a ocorrência, porém a vítima não quis registrar ocorrência contra o marido.

O agressor precisou ser socorrido para o hospital em virtude dos ferimentos que sofreu. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do cavalo.