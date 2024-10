Sofre com chulé? 10 truques para eliminar mau cheiro de pés e sapatos

A transpiração nos pés é normal e até necessária para manter a temperatura do corpo equilibrada. Mas, quando chega o calorão, é inevitável perceber com mais frequência aquele cheirinho desagradável, que a gente chama popularmente de chulé.

Em casos mais sérios, em que o odor se torna excessivo e muito desagradável, situação diagnosticada como bromidrose plantar, o tratamento pode incluir mudança na alimentação, uso de antibióticos e até cirurgia.

Para quem só precisa resolver aquele mal-estar mais comum em dias quentes, as dicas estão abaixo. Em caso de dúvidas, um profissional da saúde, como um dermatologista, deve ser consultado. Quando há vermelhidão, coceira e o cheiro afeta a autoestima, também é necessário procurar um profissional de saúde.

Como se livrar do chulé nos pés?

Lave bem os pés diariamente: use sabão antisséptico e água morna, e certifique-se de secar bem entre os dedos.

Use talco antisséptico: ajuda a manter os pés secos e previne a proliferação de bactérias. Espalhe o produto dentro dos sapatos também, para absorver a umidade e neutralizar odores.

Hidrate com moderação: use um hidratante antifúngico nos pés, mas evite passar entre os dedos.

Evite meias sintéticas: prefira meias de algodão, que ajudam a absorver o suor.

Deixe os pés livres: sempre que possível, deixe seus pés “respirarem” sem sapatos.

Deixe os sapatos arejarem: coloque-os em locais ventilados após o uso.

Alterne o uso dos calçados: dê um descanso de pelo menos 24 horas entre cada uso para deixar secar completamente.

Lave as palmilhas regularmente: se possível, retire-as e lave-as com água e sabão.

Use desodorantes específicos para calçados: existem sprays e pós especialmente formulados para combater odores nos sapatos.

Evite certos modelos: a lenda urbana envolvendo sapatos de plástico é real, pois eles não absorvem a transpiração dos pés.

Quem está mais propenso ao problema

Como o chulé está ligado ao suor, e por isso é uma questão genética, algumas pessoas têm mais tendência a enfrentar esse problema do que outras.

Adolescentes, devido à alta produção de hormônios típicos da fase que estimulam as glândulas sebáceas e mudam o pH da pele, também tendem a ter um período com chulé mais acentuado.

Fatores como estresse, ansiedade, obesidade, hipertireoidismo, diabetes e o uso de antidepressivos orais também podem estar associados à sudorese.

Alguns alimentos, como alho, cebola e pimenta, além das bebidas alcoólicas e do café, também contribuem para o suor no corpo como um todo — no entanto, não há comprovação de que afetam diretamente a área dos pés.