Salário de vereadores em Cruzeiro do Sul deve ter aumento

Atualmente, o salário dos vereadores de Cruzeiro do Sul é de R$ 10.121, mas o valor deverá ser reajustado pelos parlamentares para a próxima legislatura. A verba de gabinete, hoje de R$ 20 mil, também será ampliada. “Haverá aumento sim, mas não sabemos ainda os valores. Na terça-feira, vamos saber de tudo com mais clareza. Nessa legislatura não teve aumento“, disse o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, vereador reeleito, Franciney Melo.

Os salários dos vereadores só podem ter aumento de uma legislatura para a outra seguinte. “O valor líquido do salário do vereador é de R$ 7.580. Não sabemos ainda o valor do reajuste“, pontuou Franciney.

Para suprir as novas despesas, o duodécimo de R$ 730 mil mensais repassados pela prefeitura de Cruzeiro do Sul para a Câmara Municipal, terá que ser acrescido. Atualmente, a Câmara conta com 14 vereadores, que realizam 2 sessões por semana das 19 as 21 horas.

Como efeito do aumento, os salários dos secretários municipais e do prefeito reeleito, Zequinha Lima, também serão reajustados. Esta situação está se repetindo na maioria dos municípios do Acre.