PF prende casal de estrangeiros em flagrante por uso de documentos falsos

Na última quinta-feira (24/10), um homem e uma mulher de nacionalidade boliviana foram detidos no Posto de Migração Terrestre de Assis Brasil após apresentar passaportes falsos aos agentes policiais que faziam o controle migratório no local.

Durante a inspeção, os policiais constataram irregularidades nos documentos de viagem dos suspeitos, que pretendiam ingressar em solo brasileiro. Confrontados com os indícios de falsidade, ambos admitiram que os passaportes eram inverídicos e haviam sido comprados.

Além dos passaportes, a equipe policial ainda encontrou identidades peruanas falsas com os presos. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia/AC para proceder com as diligências cabíveis.

A ocorrência reforça a importância do trabalho de fiscalização e controle migratório para prevenir a entrada irregular de pessoas no país.

Os estrangeiros presos poderão responder judicialmente pelo crime de falsificação de documento público e uso de documento público falsificado.