Mega-Sena acumula, mas 19 acreanos faturam mais de R$ 32 mil

No concurso 2.790 da Mega-Sena, realizado no último sábado, 26, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio para o próximo sorteio em R$ 95 milhões. Os números sorteados foram: 29 – 32 – 40 – 42 – 49 – 58.

Apesar de não haver ganhador para o prêmio principal, 19 apostadores do Acre faturaram R$ 32.699,80 cada. Os vencedores são das cidades de Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Rio Branco, incluindo um apostador que, em um bolão, ganhou mais de R$ 11.678,50.

Além disso, o sorteio teve 85 apostas ganhadoras com cinco acertos, premiadas com R$ 58.927,35 cada, e 6.127 apostas com quatro acertos, que levaram R$ 1.167,85 cada. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na terça-feira, dia 29.