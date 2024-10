Marta se 'revolta' com suposta derrota de Vini Jr em premiação: 'Que Bola de Ouro é essa?' Foto: Reprodução/Redes Sociais

A suposta derrota de Vinicius Jr. no prêmio Bola de Ouro pegou o mundo da bola de surpresa. A cerimônia ocorre nesta segunda-feira, 28. Nas redes sociais, Marta publicou um vídeo expressando sua ‘revolta’ com a ausência do brasileiro na premiação.

Com Vini Jr cotado como o favorito para levar o título de melhor jogador do mundo da temporada, em premiação organizada pela revista France Football, o Real Madrid cancelou a comitiva que levaria o craque brasileiro e outros integrantes do clube para Paris para prestigiar o evento.

Em seu perfil no Instagram, a camisa 10 da Seleção Brasileira protestou contra a ausência de Vini Jr: “Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr ser reconhecido como o melhor jogador da atualidade. Agora vem me dizer que não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa?”, esbravejou Marta.

Após ser o grande nome da conquista do 15º título da Liga dos Campeões do Real Madrid, a vitória de Vini Jr. era dada como certa. Vários veículos espanhóis chegaram a cravar que a Bola de Ouro voltaria para o Brasil após 17 anos. O último brasileiro a vencer foi Kaká, em 2007.

Na semana passada, o camisa 7 teve mais uma grande atuação pelo time espanhol na Champions. Mesmo que o desempenho não conte para essa edição do prêmio, todos os veículos exaltaram o craque e o colocaram como Bola de Ouro.

Segundo o Marca, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, será coroado como melhor jogador do mundo. O meio-campista sofreu uma lesão no joelho e só volta a jogar na próxima temporada.