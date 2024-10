Ladrão deixa carta pedindo desculpas após furtar estabelecimentos: “Amo vocês”

Um ladrão decidiu deixar uma carta pedindo desculpas após furtar um sindicato rural e uma associação de equoterapia em Santa Rita do Araguaia (GO). No bilhete, o autor do crime admite ser dependente químico e pede perdão aos proprietários dos locais.

“Desculpa pela minha intrusão aqui dentro, me perdoe, mas sou dependente químico, roubei para manter o vício”, afirmou o suspeito na carta.

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada na quinta-feira (24) para atender à ocorrência. Os militares informaram que ambos os estabelecimentos também haviam sido roubados na noite anterior.

Ao chegar no local, os policiais encontraram um dos prédios em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar o incêndio. Com a situação sob controle, os militares analisaram as imagens das câmeras e iniciou diligências nas redondezas, localizando o suspeito.

Na carta, o ladrão finalizou dizendo: “Quero me livrar dessa droga. Me deixa louco e faço besteira. Fui, amo vocês.”

Durante abordagem, o homem confessou o crime e detalhou os itens furtados. Os policiais também identificaram uma mulher que havia comprado os objetos roubados. Parte dos itens foi recuperada, e todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Fonte: CNN