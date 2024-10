Inscrições para concurso da Educação encerram nesta terça (29)

Os interessados em participar do concurso da Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE/AC) têm até a próxima terça-feira, 29, para realizarem suas inscrições. O certame oferece 3.000 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários que chegam a R$ 3.850,21.

As oportunidades incluem funções de Apoio Administrativo e Professor, e o certame é organizado pelo Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo.

O cronograma do concurso passou por algumas mudanças. Inicialmente, as inscrições deveriam começar em 26 de setembro, mas foram adiadas e reabertas em 03 de outubro. Além disso, a aplicação das provas, que também teve a data alterada, ocorrerá agora em 1º de dezembro de 2024, com divulgação dos gabaritos prevista para o mesmo dia.

Os candidatos podem consultar o edital completo no site do Instituto Nosso Rumo para mais informações sobre os requisitos específicos para cada função.