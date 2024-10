Concurso Correios: último dia para se inscrever. Saiba como!

Gran Concursos —

Faltam poucas horas para garantir sua participação no Concurso Correios 2024! A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos oferece 3.511 vagas imediatas com salários de até R$ 10.302,00, além de benefícios diversos, incluindo plano de saúde, vale-alimentação e auxílio para capacitação profissional.

Ficou interessado? Então fique atento, pois as inscrições se encerram hoje, 28 de outubro de 2024, às 23h.

Saiba tudo sobre o concurso correios!

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site: www.ibfc.org.br. A taxa de inscrição para o concurso Correios é de: R$ 39,80 para o cargo de Carteiro, de nível médio e de R$ 42,00 para os cargos de nível superior.

Para confirmar sua inscrição, imprima o boleto e realize o pagamento até 29 de outubro de 2024.

