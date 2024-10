Câmera registra momento em que motorista de ônibus é assaltado; veja o vídeo

Um motorista de um ônibus que integra o Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido como “amarelinho”, foi assaltado na última sexta-feira (25), na Rótula da Feirinha, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. O crime aconteceu enquanto o profissional trabalhava.

Uma câmera de segurança do transporte coletivo registrou o momento em que o suspeito se aproxima do condutor, que tenta guardar o celular no bolso da camisa. No entanto, o acusado, armado, consegue roubar o aparelho.

Na ocasião, o homem também conseguiu levar pertences de passageiros. As imagens mostram que ele carregava uma sacola. Ao BNews, a Polícia Civil informou que não foi acionada para a ocorrência.





