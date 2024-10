Apesar das comemorações do Dia do Servidor Público nesta segunda-feira, 28 de outubro, os bancos e o comércio seguem funcionando normalmente no Acre. A data não é considerada feriado, o que permite que as atividades financeiras e comerciais continuem sem interrupções.

Para as repartições públicas, no entanto, a segunda-feira foi decretada feriado, o que significa que alguns órgãos públicos não funcionam , dependendo de cada instituição e administração local.