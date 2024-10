ESTAMOS longe, bem longe, de sabermos como as pedras do tabuleiro da disputa de 2026 pelo Palácio Rio Branco serão mexidas. De concreto, apenas temos a candidatura declarada do senador Alan Rick (UB) em qualquer cenário do quadro sucessório no futuro. A governadora Mailza Assis tem dito aos que lhe cercam que será candidata. Se for, ela disputará sentada na cadeira de governadora. O Gladson Cameli estará afastado para disputar o Senado. Caso a Mailza confirme a sua candidatura, é um cenário. Caso não confirme, será outro completamente diferente. Por isso, nada vai acontecer de novo antes da sua decisão. O prefeito Tião Bocalom só ousaria disputar o governo, se na ocasião estiver num pique de altíssima popularidade. Mas isso é achismo, temos que aguardar os fatos. O deputado Nicolau Júnior, outro nome cogitado, só entraria na disputa num quadro de consenso do grupo político que integra. A direita aposta numa candidatura de unidade para o governo. A esquerda não tem um nome com densidade eleitoral para uma disputa do porte do governo. Ainda vai passar um bom tempo antes que todas as pedras da sucessão estadual estarão postas no tabuleiro do xadrez político de 2026.

AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE

O GOVERNADOR Gladson Cameli tem sido curto aos que lhe procuram, com a tese de que a vice-governadora Mailza Assis não assuma após ele se afastar para disputar o Senado em 2026, para que fique no governo o presidente da ALEAC, deputado Nicolau Júnior (PP): “Convença a Mailza”. Traduzindo: não me meto nisso, afaste de mim este cálice.

O JOGO PASSA POR ELA

NENHUMA simulação com dados reais pode ser feita antes de se saber se a vice-governadora Mailza Assis vai ou não disputar o governo. Só depende dela. E se for candidata, ela o fará sentada na cadeira de governadora por nove meses, com a caneta que nomeia e demite na mão. O jogo de 2026 passará por ela.

OLHOS NO BOCALOM

TODOS os olhos estão voltados ao prefeito Tião Bocalom, para saber se sancionará ou não o projeto da vereadora Elzinha Mendonça (PP), que proíbe a contratação de pessoas condenadas por crimes sexuais. É uma chapa quente no seu colo.

PASSE DE MÁGICA

COMO num passe de mágica, não se viu por estas bandas, o grupo da extrema-direita reclamando da legalidade das urnas, como em pleitos anteriores. As urnas e o sistema de informática são os mesmos. Urna não é de direita e nem de esquerda.

SE TIVER JUÍZO

SE a turma dos cabeças brancas do MDB tiver juízo, trate de esquecer candidaturas majoritárias em 2026. Sem deputado federal para trazer recursos do Fundo Eleitoral, vai continuar disputando as futuras eleições na pindaíba, como na eleição do Marcus Alexandre (MDB) à PMRB.

VOLTA DO CACIQUISMO

COM a eleição do médico Rodrigo Damasceno para prefeito e a Marilete Vitorino de vice, Tarauacá retoma o antigo ciclo dos caciques no poder. Tarauacá há tempos tem o comando da prefeitura alternado entre os grupos dos Damasceno e dos Vitorinos. Quem tinha conseguido quebrar a corrente, a prefeita Néia, não se reelegeu.

CHAPA DOS SEM MANDATOS

O PSD vai formar uma chapa de candidatos a deputado estadual só com nomes sem mandato. É a forma que a direção-regional vê para montar uma chapa com chance de eleger nomes para a ALEAC.

OUTROS HORIZONTES

OS DEPUTADOS Pedro Longo (PDT) e Adailton Cruz (PSB) serão candidatos a deputados federais, mas deverão ser por outro partido, que ainda não definiram. Dificilmente, PDT e PSB terão chapas fortes para a Câmara Federal.

GRATA SURPRESA

NÃO CONHEÇO de perto a gestão do Sérgio Lopes na prefeitura de Epitaciolândia; mas quando um prefeito é elogiado até por adversários e se reelege com folgada votação, é porque sua administração agrada.

NÃO É PRISÃO PERPÉTUA

UM PREFEITO pode sair do partido pelo qual foi eleito, quando quiser; partido não é prisão perpétua. Não é preciso falsear o motivo. Todos os prefeitos eleitos pelo PT e que deixaram a sigla para se juntar ao governador Gladson, agiram por interesses de participar do poder. Só.

SITUANDO A CONVERSA

NUNCA conversei, nem por celular. Conheço apenas de fotos os dois candidatos à presidência da OAB-AC. Não me importa quem ganhar. O que defendo é que a eleição aconteça sem pressões por votos, numa instituição que prima pela defesa da liberdade. Se algum advogado sucumbir a uma pressão, é o mesmo que vender o seu voto. E neste caso, pode ser tudo, menos advogado. Eleição tem que ser limpa, só isso. Se em eleições passadas aconteceu algum tipo de pressão, um delito não justificaria um outro. Eleição se resolve no debate.

É BOM NÃO SUBESTIMAR

EM qualquer avaliação que for feita sobre a eleição para o Senado, é um erro subestimar a candidatura do senador Márcio Bittar (UB). Terá o apoio dos prefeitos dos dois maiores colégios eleitorais: Zequinha Lima, em Cruzeiro do Sul; e, Tião Bocalom, em Rio Branco. E é um articulador nato.

NÃO CHEGOU NA PONTA

A ÚLTIMA campanha mostrou no horário eleitoral que muitas das suas ações na cidade, eram desconhecidas da população e até da imprensa. O prefeito Tião Bocalom precisa dar uma maior amplitude à comunicação da PMRB- não é das piores — mas, não está conseguindo chegar na ponta, no povão.

ASSIM O BOI NÃO DANÇA

QUEM pretende ousar disputar um mandato de governadora em 2026, tem de começar a organizar um grupo político, se comunicar bem, e ter um bom coordenador de campanha. É o caso da vice-governadora Mailza Assis. Nada contra a opção – sou cristão — mas ninguém consegue se eleger governadora gritando Aleluia, rodeada por um grupo de Pastores evangélicos. Tem que entender isso.

FORA DE COGITAÇÃO

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, descarta por completo disputar, em 2026, um mandato de deputado estadual. É o que tem dito aos que lhe indagam sobre 2026.

ENTRE OS VEREADORES

O PRIMEIRO passo para os vereadores eleitos serem respeitados na próxima legislatura, é definir quem será o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco internamente; sem aceitar pressões externas. Ou serão quatro anos como puxadinhos da PMRB e a dizer amém e sim senhor.

PORTAS FECHADAS

O PSB saiu da eleição municipal com portas fechadas para alianças em 2206, com os partidos de esquerda e com o MDB. Pode até superar a rejeição, mas não será fácil. O deputado Jenilson Leite (PSB) jogou errado na última eleição.

COMANDO TOTAL

O GRUPO Vagner Sales tem o domínio por completo do MDB, na região do Juruá. Se a Jéssica Sales for ungida para a presidência regional do MDB, os Sales terão o domínio completo da sigla no estado.

FRASE MARCANTE

“Toda vez que o trem da vida faz uma curva, os pensadores caem pela janela”, Karl Marx.