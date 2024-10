7a Feira da Economia Solidária e Reforma Agrária começa nesta terça-feira e vai até sexta, 1 de novembro, no estacionamento do Incra

Começa nesta terça-feira, dia 29 de outubro e vai até sexta-feira, 1 de novembro, a VII Feira da Economia Solidária e Reforma Agrária, promovida pela Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários – Unisol, com funcionamento das 8h às 18h, no estacionamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), bairro Aviário, em Rio Branco. O evento visa a integração entre produtores locais e a comunidade, promovendo o fortalecimento da economia regional. A abertura oficial da feira ocorre no dia 29, às 16h.

A programação reunirá uma ampla variedade de segmentos, como agricultura familiar, artesanato, jardinagem, alimentação, empreendimentos individuais, brinquedos, bazar e ambulantes. Além disso, serão disponibilizados, durante as manhãs, serviços de vacinação, van odontológica, testes rápidos, verificação de pressão arterial e exames de PCCU. A Oca Móvel estará presente durante as manhãs do evento, facilitando a emissão da segunda via de documentos. No dia 29, o Sebrae oferecerá orientações sobre empreendedorismo, enquanto a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) disponibilizará, através do Ônibus Lilás, atendimentos psicológicos e jurídicos voltados ao público feminino.

Encontro de Mulheres

O evento incluirá o VII Encontro de Mulheres, com o tema “Mulheres Cultivando Conexões na Luta por Sustentabilidade e Igualdade em Tempos de Mudanças Climáticas”. A programação conta com debates, apresentações culturais e palestras sobre liderança, direitos, protagonismo e empreendedorismo feminino.

Para possibilitar a troca de conhecimentos e fortalecer as redes de discussões sobre as políticas de desenvolvimento sustentável para a região amazônica, serão convidadas diversas redes de cooperação solidária e institucionais, tais como: Organizações Sociais locais e regionais, Movimento Indígena, Central Única dos Trabalhadores, Cáritas Diocesana, Institutos Federais, Universidades e gestores públicos. O evento propõe gerar oportunidades de trabalho e renda para 80 empreendimentos com a exposição e comercialização dos produtos e serviços, ampliando o mercado justo e solidário.

Parceiros

A feira é apoiada por diversas instituições e entidades parceiras, como Oca, Semulher, Sebrae, URAP São Francisco, Semsa, IFAC, Sistema OCB, Sete, Seagri, Incra, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Governo Federal, SPU, Caixa, CUT, Seasdh, Conab, Banco da Amazônia, Prefeitura de Rio Branco, FEM, Assincra, Fetacre, Emater Acre, Reaja, Cáritas, Ministério do Trabalho e Emprego, e OAB.