Os 39 anos da presença feminina na Polícia Militar do Acre

No dia 6 de outubro de 1985 iniciava a turma da Polícia Militar com as primeiras cinco mulheres na corporação ingressando no curso de sargento. Essa data ficou conhecida dentro da instituição como o Dia da Policial Militar e neste sábado, 26, um café da tarde, com a presença do governador Gladson Cameli, celebrou a participação feminina dentro da PM fazendo a diferença e ocupando espaços.

Dos 2.400 policiais do Estado, 260 são mulheres. Este ano, o governador também fez história ao elevar, pela primeira vez em 108 anos, a primeira mulher ao subcomando da PM no Acre. A coronel Marta Renata da Silva Freitas ocupa esse cargo desde julho deste ano.

“Procuro sempre valorizar as instituições, respeitando quem está ao meu lado me ajudando a cuidar do estado e as mulheres precisam manter o protagonismo. É mais do que justo estar aqui presente para comemorar essa data porque é um orgulho para mim ter essas guerreiras ao meu lado que ajudaram e ajudam a construir essa história”, destacou o governador.

Durante o evento, a coronel Margarete de Oliveira Melo, integrante da turma de 1985, foi uma das homenageadas. Ela recebeu uma placa de reconhecimento aos serviços prestados na corporação. Ela conta que há 39 anos não imaginava que contribuiria tanto para a Segurança do estado.

“Naquele ano, cinco mulheres assustadas ingressavam em um mundo totalmente masculino e não imaginavam que hoje, 39 anos depois, teriam feito história e até mudado a violência militar e seus atendimentos com uma polícia mais humana. Na época, ninguém acreditava nesse ingresso de mulheres, mas hoje a gente está aqui pra mostrar que a gente veio pra ficar, que a gente é importante, faz um bom trabalho e que a diferença é feita dia a dia. Hoje as mulheres estão no topo”, destacou.

A vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, enfatizou que ver a trajetória dessas mulheres e como o pulso forte feminino tem mudado a forma do atendimento das forças de Segurança é motivo de muito orgulho.

“São exemplos assim que a gente precisa demonstrar a cada dia para nossa população. É importante a participação da mulher em todos os segmentos, porque precisa ser valorizada e respeitada e no Acre temos isso na prática”, reforça.

Anfitriã da festa, coronel Marta Renata destaca que esta data é um momento para refletir sobre os avanços e as projeções para o futuro. À frente do subcomando desde julho, ela tem focado no policiamento comunitário, aproximando a segurança da população.

“Foram essas mulheres que iniciaram lá em 1985, abrindo caminhos, gerando oportunidades e criando um ambiente que nos permitisse hoje chegar até esse posto, até esse cargo. Desde que assumi a Diretoria Operacional, no início de 2023, nós focamos no policiamento mais aproximado da comunidade. Então, nós continuamos nesse caminho porque entendemos que, quando a sociedade se sente parte desse processo, a construção de uma sociedade de paz é mais fácil. É um policiamento realmente mais próximo da comunidade, da sociedade, sendo firme quando tem que ser, mas fazendo com que a sociedade se sinta parte desse processo”, analisa.