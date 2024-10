Enem 2024: deputado do Acre pede 15% de bônus em nota de moradores de regiões vulneráveis

Roberto Duarte (Republicanos-AC), do Republicanos do Acre, apresentou projeto que propõe um acréscimo de 15% na nota do Enem para candidatos que moram em regiões com vulnerabilidades sociais e educacionais. O deputado explica que a proposta tenta reduzir a evasão universitária, uma vez que muitos estudantes abandonam os cursos porque moram em outras regiões.

Roberto Duarte acrescenta que ainda existem disparidades regionais no acesso ao ensino superior, principalmente em cursos concorridos, como medicina e direito. Para ele, o bônus é essencial para corrigir distorções no número de vagas preenchidas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.