Anny Catharine, da Anac, fala sobre o futuro do Acre no cenário do comércio exterior

Por Anny Catharine Almeida*

O Acre está se destacando como um estado promissor no uso de tecnologia aplicada ao setor agropecuário e à bioeconomia, integrando inovação com práticas tradicionais para fortalecer sua competitividade no comércio exterior. Localizado no coração da Amazônia, o estado possui uma biodiversidade única, que vem sendo aproveitada de maneira sustentável para criar novas oportunidades no cenário internacional.

No setor agropecuário, o estado está modernizando suas operações com a adoção de tecnologias como agricultura de precisão, monitoramento remoto e automação. Esses avanços estão permitindo maior eficiência produtiva e sustentabilidade, o que torna os produtos acreanos mais atraentes para os mercados globais. Com a implementação de ferramentas digitais para rastreabilidade e controle de qualidade, o estado vem conquistando mercados internacionais, como o europeu, que valoriza práticas ambientais responsáveis e produtos certificados.

A bioeconomia, reconhecida como um dos pilares fundamentais do desenvolvimento econômico em nosso estado, tem se destacado pela produção sustentável de insumos como a castanha-do-brasil, o açaí e o látex. Esses produtos, cultivados de maneira responsável, estão ganhando cada vez mais espaço no comércio internacional, o que não apenas valoriza nossos recursos naturais, mas também promove práticas de desenvolvimento consciente.

Em 2024 as expectativas são de que a produção alcance entre 17 mil e 18 mil toneladas, com o Acre se consolidando como um dos principais fornecedores de castanha-do-brasil no mercado internacional. A valorização das práticas de cultivo sustentável e a certificação de produtos orgânicos devem atrair ainda mais investimentos e compradores.

Para o açaí, no Acre 2024 a previsão é de que a produção alcance entre 48 mil e 50 mil toneladas, impulsionada pela demanda crescente por produtos naturais e saudáveis, especialmente em mercados da União Europeia e Estados Unidos. O látex também é uma commodity importante para o Acre, com a produção baseada na seringueira, que é parte integrante da economia local

As expectativas para 2024 são ainda mais promissoras, com uma previsão de produção de 5 mil toneladas, impulsionada pela crescente valorização de produtos sustentáveis e pela demanda global por látex natural, que pode gerar um aumento significativo nas receitas de exportação. Outro destaque é o Parque Tecnológico do Acre, uma iniciativa voltada para fomentar a criação de startups e empresas inovadoras nos setores de bioindústria e agronegócio. Esse ambiente tecnológico visa gerar novas soluções para o desenvolvimento econômico e para a expansão das exportações, atraindo investimentos e fortalecendo a economia local.

Além de contar com esses recursos tecnológicos e naturais, o Acre está estrategicamente posicionado no Corredor Interoceânico, uma rota comercial que facilita o acesso a mercados da Ásia e Oceania. Com isso, o estado está ampliando suas conexões globais e fortalecendo sua posição como um hub logístico de relevância no cenário internacional.

O Acre, portanto, está caminhando rumo ao futuro, utilizando tecnologia e inovação para consolidar sua presença no comércio exterior. Com projetos que integram sustentabilidade e inovação, o estado se coloca como protagonista em negócios internacionais, valorizando seus recursos e criando novas oportunidades de desenvolvimento.

Para aprofundar o conhecimento e apoiar iniciativas no desenvolvimento da bioeconomia, diversas instituições oferecem informações e assistência técnica essencial. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fornece dados relevantes sobre a produção agrícola e suas estatísticas, fundamentais para entender o cenário econômico do setor. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) também se destaca com pesquisas e soluções tecnológicas voltadas ao setor agropecuário.

Além disso, a Agência de Negócios do Acre (Anac), especialista em comércio exterior e consultoria empresarial, presta suporte aos empresários do estado que desejam expandir suas operações no mercado internacional. A Anac oferece informações estratégicas sobre regulamentações, mercados e incentivos, auxiliando empreendedores locais a aprimorarem sua logística e desenvolverem uma presença global.

Essas iniciativas, que buscam o fortalecimento da bioeconomia, não apenas promovem o desenvolvimento econômico, mas também incentivam práticas responsáveis que contribuem para a preservação de nossos recursos naturais e a sustentabilidade do setor agropecuário.

*Anny Catharine Almeida é analista na Agência de Negócios do Acre. É formada em Logística pelo Instituto Federal do Acre, analista de investimentos e comércio exterior, pós-graduanda em MBA Executivo em Gestão Industrial, Logística e Qualidade pela Faculdade de Minas Gerais e possui MBA Executivo em Gestão Estratégica de Comércio Exterior pela Faculdade de Minas Gerais, MBA em Administração e Contabilidade Tributária