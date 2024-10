Acreano Wendell Barbosa é campeão mundial de Jiu-Jítsu em competição na Grécia

Com apoio do governo do Acre, o acreano Wendell Barbosa conquistou o título de campeão mundial de jiu-jítsu no Jiu-Jitsu World Championship, neste domingo, 27, na cidade de Heraklion, na Grécia. O paratleta disputou duas lutas e venceu ambas, consagrando-se campeão em um evento de grande relevância para a modalidade.

Emocionado com a conquista, o atleta agradeceu o apoio recebido para viabilizar sua participação nas competições internacionais, que incluem o próximo desafio: o World Profissional Jiu-Jitsu Championship, em Abu Dhabi; onde ele lutará no dia 7 de novembro.

“Aqui na Grécia, foi muito importante vencer meu primeiro mundial de jiu-jítsu. O governo nos ajudou de forma especial, garantindo as passagens para que estivéssemos aqui e, em breve, em Abu Dhabi. Sou grato ao governador Gladson Cameli e à Secretaria de Esporte, pois sem esse apoio, seria muito difícil estarmos aqui representando o Acre e o Brasil. É uma honra ser o primeiro acreano campeão mundial na Grécia, e espero que essa parceria se fortaleça para que possamos continuar competindo em eventos nacionais e internacionais”, declarou Wendell Barbosa.

O secretário de Esportes, Ney Amorim, também celebrou a conquista do atleta, destacando o compromisso do governo do Estado com o esporte e a inclusão de paratletas. “É uma alegria ver um paratleta do Acre ser campeão a nível mundial e saber que o governo proporcionou sua ida não só para a Grécia, onde foi campeão, mas também para Abu Dhabi, em outra competição que ele participará. Levou o nome do Acre, nossa bandeira, ao pódio mundial. Isso mostra o quanto vale a pena investir no esporte e no talento dos nossos atletas”, afirmou o secretário Ney Amorim.

A conquista fortalece o reconhecimento de Barbosa no cenário esportivo internacional, e ele agora segue em busca do bicampeonato mundial em Abu Dhabi, onde já é o atual campeão.