Acre recebe na terça (29) novo lote de vacina contra Covid-19

Na última sexta-feira (25), o Ministério da Saúde concluiu a distribuição das doses de vacinas contra a Covid-19 para 23 estados. Com a nova entrega, ficam contemplados: Paraíba, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Paraná, Sergipe, Tocantins, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Alagoas.

A entrega é parte de lote de 1,2 milhão de compra emergencial de imunizantes atualizados. A pasta realiza envios regulares de vacinas aos estados, que são responsáveis por abastecer os municípios. Todas as unidades federativas serão assistidas com celeridade. Amazonas vai receber na terça-feira (29), a pedido do próprio estado. Acre, Amapá e Rio Grande do Sul também recebem na terça-feira, por questões logísticas da companhia aérea.

O Ministério da Saúde reforça que um novo pregão foi concluído recentemente para aquisição de mais 69 milhões de doses, garantindo proteção contra cepas atualizadas pelos próximos dois anos. As entregas pelos fabricantes serão realizadas de forma parcelada, conforme a adesão da população e as atualizações aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A cobertura vacinal contra a Covid-19 indica que 86% da população brasileira completou o esquema primário, com duas doses. Atualmente, a imunização é recomendada, rotineiramente, para o público prioritário: pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças, entre outros. Também é indicada para a população que não completou o esquema primário, de duas doses.

Não há falta generalizada de vacinas no Brasil. O Ministério da Saúde adota estratégias para manter a vacinação em dia e garantir a proteção da população. Todas as ações são realizadas em diálogo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).