“Jorge Viana não é meu concorrente ao Senado”, afirma Petecão

Ao descartar a chance de concorrer à eleição de deputado federal, o senador Sérgio Petecão (PSD) inicialmente expressou ceticismo quanto à candidatura do presidente da Apex Brasil, ex-governador Jorge Viana, ao Senado. No entanto, mesmo que Viana se candidate, Petecão não o considera um concorrente, uma vez que duas vagas estarão em jogo na eleição de 2026. As vagas a que Petecão se refere são a dele próprio e a do senador Márcio Bittar (União Brasil), ambos eleitos em 2018.

É crucial destacar que o senador do PSD é um aliado fundamental do presidente Lula (PT) no Senado, atuando como o porta-voz das ações do governo federal no Acre. Jorge Viana, como membro do PT, entra na disputa com o objetivo de revitalizar o partido, que atualmente tem uma presença quase inexistente no estado. Jorge Viana, com sua experiência e influência, pretende mobilizar os eleitores e fortalecer a base do PT no Acre, visando resgatar a relevância partidária na região.

Além de Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT), outros nomes que se destacam na disputa pelas duas vagas ao Senado em 2026 são o governador Gladson Cameli do partido Progressista, Mara Rocha que está atualmente sem partido, o senador Márcio Bittar do União Brasil e a deputada federal Socorro Neri, também do Progressista.

. Acrescente-se aos nomes na disputa por vagas na Aleac em 2026, o nome da prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), a Néia, que perdeu a eleição para o médico Rodrigo Damasceno (PROGRESSISTA).

. Ela perdeu os anéis, mas não os dedos.

. Seu marido, Jesus Sérgio, foi deputado estadual e federal e ela continua sendo a maior liderança da oposição em Tarauacá.

. Jesus Sérgio conhece o caminho das pedras; perder a eleição é parte do processo.

. “Os fizeram o que é certo: defender a sociedade, as famílias, as pessoas de bem. Por isso, apresentei na Câmara uma Moção de Louvor para elogiar essa ação honrosa, corajosa dos policiais”. (Deputado federal, coronel Ulysses Araújo (União Brasil).

. O vice-prefeito eleito de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou que vai trabalhar para manter a configuração de partidos vitoriosa nas urnas na capital.

. Defende o diálogo aberto entre todos os pretensos candidatos ao governo.

. Alysson enfatizou que não pediu nenhuma secretaria ao prefeito Tião Bocalom; que foi eleito para servir onde for designado pelo prefeito.

. Sobre a eleição para a futura Mesa Diretora da Câmara, ele disse que os partidos aliados devem conversar bastante entre si para achar o consenso.

. Não será aumentando as emendas parlamentares de R$ 3,2 milhões para R$ 5,0 milhões que vai salvar os mandatos de ao menos 1/3 dos atuais parlamentares.

. O sistema eleitoral-partidário cria seus próprios espaços na democracia que se refletem nas urnas.

. Por exemplo:

. Ninguém vai querer concorrer em chapas que tenha deputados com megas estruturas nos gabinetes, cargos no Executivo, R$ 5 milhões em emendas e recursos do fundão eleitoral…

. É mole ou quer mais?!

. Estudo de caso: O PSD quer que os deputados Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense procurem outra sigla para disputarem a reeleição.

. Conclusão: Haverá chapas com sete, oito ou até mais deputados na disputa; o PROGRESSISTA deve ser o caminho escolhido.

. É a tal chapa da morte! (brbrbrbrbrbrb)

