VÍDEO: Câmera de segurança registra momento em que ex-ator da Globo é alvejado em Trancoso

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o ex-ator mirim João Rebello, de 45 anos, é morto a tiros dentro do carro em Trancoso, na Bahia. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (25).

Imagens obtidas pelo Radar News mostram João, também conhecido como DJ Vunje, estacionando o veículo na Rua Dero, próximo à Praça Independência, área movimentada do destino turístico. Enquanto isso, dois homens em uma moto se aproximam do automóvel.

O suspeito que está na garupa saca uma arma e efetua vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Na sequência, os criminosos fogem.

Fontes policiais ouvidas pelo BNews afirmaram que Rebello tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região, sendo, inclusive, gerente do comércio ilícito do bairro Condomínio 2000. Ainda segundo informações, ele não estava transferindo para os comparsas as quantias recebidas por meio das vendas de drogas. Diante disso, os suspeitos resolveram executá-lo.

Uma das hipóteses consideradas pela polícia é de que o crime tenha sido motivado por uma disputa entre facções rivais. Equipes seguem buscando mais informações, coletando depoimentos e examinando a cena do crime para elucidar as circunstâncias do assassinato.

