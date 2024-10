Sexta será ensolarada com chuvas pontuais e possibilidade de temporais no Acre

O Acre terá uma sexta-feira quente, com sol e nuvens, além de chuvas passageiras que podem ocorrer de forma pontual. Algumas dessas chuvas poderão ser intensas e acompanhadas de temporais. A previsão é do portal O Tempo Aqui para esta sexta-feira, 25.

Em todas as regiões do estado, é esperado sol com nuvens e chuvas rápidas e localizadas, sendo que há uma probabilidade média de ocorrências de chuvas fortes. A umidade relativa do ar deve variar, com mínima entre 40% e 50% durante a tarde, e máxima entre 90% e 100% ao amanhecer. Os ventos serão de intensidade fraca a calma, vindos principalmente de noroeste, com variações de oeste e norte.

A previsão indica que, apesar das pancadas de chuva, o calor predominará em grande parte do estado, especialmente nas regiões do interior.

Previsão de temperaturas por região:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 33°C e 35°C.

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22°C e 24°C; máximas entre 34°C e 36°C.

Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 23°C e 25°C; máximas entre 33°C e 35°C.

Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 23°C e 25°C; máximas entre 34°C e 36°C.

Tarauacá e Feijó: mínimas entre 23°C e 25°C; máximas entre 34°C e 36°C.

Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 23°C e 25°C; máximas entre 32°C e 34°C.

Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 23°C e 25°C; máximas entre 32°C e 34°C.