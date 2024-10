Festinha regada à alcool e ao som de funk termina com miitares detidos; assista

Desde a última quarta-feira (23), militares do 6º Batalhão de Infantaria Paraquedista do Rio de Janeiro estão detidos. O motivo, segundo publicação no Metrópoles, foi um churrasco feito dentro do quartel, em horário de expediente, regado a bebida alcoólica.

A detenção ocorreu após o vazamento de um vídeo que mostra os militares se divertindo, bebendo, dançando e conversando no espaço, ao som de músicas de funk. Vale lembrar que bebida alcoólica é proibida pelo Exército.

Ainda segundo o Metrópoles, os envolvidos, que estão detidos no quartel, também responderão a um processo administrativo. Não há detalhes sobre quantos homens foram presos ou mesmo quando a festinha teria ocorrido.

🚨BRASIL: Militares fazem festa em quartel com álcool e funk durante expediente e são detidos. pic.twitter.com/S5uiKmvuiW — CHOQUEI (@choquei) October 25, 2024

Fonte: BNEWS