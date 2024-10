Eleições municipais de 2024: veja o calendário para o segundo turno

O segundo turno das Eleições Municipais de 2024 está marcado para este domingo (27). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 33,9 milhões de eleitores voltarão às urnas para escolher seus prefeitos em 51 municípios brasileiros, sendo 15 capitais.

Confira o calendário dos últimos dois dias da campanha eleitoral:

25 de outubro (sexta-feira):

Fim da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV.

Prazo final para debates eleitorais e para indicação de fiscais e delegados pelos partidos.

As Forças Armadas não podem se aproximar dos locais de votação sem ordem judicial, exceto em estabelecimentos penais e unidades de internação de adolescentes.

26 de outubro (sábado):

Último dia para uso de equipamentos de som em campanhas, distribuição de material gráfico e realização de caminhadas, carreatas ou passeatas.

Proibição de transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores e caçadores (CACs).

27 de outubro – dia do segundo turno (domingo):

Votação das 8h às 17h. Eleitores que estarão fora de seus domicílios eleitorais podem apresentar justificativas de ausência nos cartórios eleitorais.

Realização dos testes de integridade das urnas eletrônicas em cada estado.

Apuração dos votos a partir das 17h, com divulgação dos resultados na sequência.