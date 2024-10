Divulgado resultado final de isenções do concurso da Educação

O Instituto Nosso Rumo, banca organizadora do concurso da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) divulgou nesta sexta-feira, 25, o resultado final das solicitações de isenção do valor da inscrição para o concurso público voltado ao provimento de cargos da SEE.

O documento informa que as respostas aos recursos e o resultado das isenções estão disponíveis no site do Instituto Nosso Rumo, entidade responsável pela execução do concurso.

Os candidatos que solicitaram isenção poderão verificar o resultado final e as respostas aos recursos acessando a Área do Candidato no site do instituto, utilizando CPF e senha cadastrados.