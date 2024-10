Criminosos rendem funcionários e clientes em assalto a mercado; veja vídeo

Clientes e funcionários de um mercado passaram por um sufoco na manhã desta quinta-feira (24), na Avenida Brasil, em Santa Inês. Criminosos armados invadiram o local e renderam quem estava no estabelecimento.

De acordo com informações do G1, durante a ação, que durou menos de um minuto, os criminosos obrigaram os clientes a deitarem no chão e ameaçaram o funcionário. Os homens roubaram itens de valor e dinheiro.

As câmeras de segurança do local registraram o ocorrido. As imagens estão sendo analisadas pela polícia para identificação dos autores do crime.





Fonte: BNEWS