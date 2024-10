Chegada de onda polar deve causar chuvas intensas e temporais no Acre

A vigésima primeira onda polar do ano deve atingir o Acre, trazendo chuvas intensas em grande parte do estado a partir da noite de sábado, 26, para domingo, 27. A informação é do pesquisador Davi Friale.

De acordo com Friale, conhecido como o “Mago do Tempo”, as condições atmosféricas estarão muito favoráveis para a ocorrência de temporais, incluindo chuvas fortes, raios, ventanias e até possíveis quedas de granizo, especialmente no domingo, nos vales dos rios Juruá e Tarauacá.

Em Rio Branco e na região do vale do rio Acre, o domingo deve começar com chuvas, que poderão ser intensas. A temperatura deverá permanecer amena durante todo o dia, com máximas não superando os 27ºC. Os ventos deverão variar entre fracos e moderados, com rajadas vindas predominantemente do sudeste, com variações do sul e leste. “Portanto, este domingo, 27 de outubro, terá tempo instável, muitas nuvens e chuvas a qualquer hora na maioria dos municípios acreanos”, alerta Friale.

Além do Acre, Friale aponta que essas condições meteorológicas de instabilidade e chuvas intensas devem também afetar outras regiões, como Rondônia, sul do Amazonas, partes do Mato Grosso (centro, sul e oeste), centro e sul de Goiás, Distrito Federal, além das planícies da Bolívia e a região de selva no Peru, incluindo outros estados brasileiros.