Advogado tenta esconder cliente embaixo da mesa durante audiência, mas é pego no flagra por juiz; veja vídeo

Uma situação em uma audiência virtual na 18ª Vara do Trabalho de Curitiba, nesta quinta-feira (24), rendeu comentários na internet. Isso porque o réu de um processo trabalhista resolveu se esconder debaixo de uma mesa.

Na ocasião, Thiago Mira de Assumpção Rosado, juiz responsável por conduzir a sessão, desconfiou que o homem estava na mesma sala que seu advogado e pediu para o defensor mostrar o ambiente, mas ele não mostrou o espaço todo.

Na sequência, o juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região (TRT-9) voltou a pedir para que o advogado, Robison de Almeida Albuquerque Maranhão, mostrasse o local em que estava. Nesse momento, o cliente entrou embaixo do móvel.

O que impressiona é que todo o desenrolar da situação era registrado pela câmera do próprio réu, identificado como Ricardo. Após a ocorrência, Thiago Mira suspendeu a audiência.

Nas redes sociais, vários internautas opinaram sobre o caso. “Lamentável mesmo. Por conta de uns e outros, que a classe fica desacreditada”, escreveu uma pessoa. “Não é possível! Eu só acredito vendo e vendo não acredito”, comentou outra. “Tem uns advogados que acham que a Justiça do Trabalho é brincadeira”, disse uma terceira.

Assista:

Fonte: BNEWS