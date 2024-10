Acre virou o centro das discussões falando sobre educação

O FATO do Acre sediar em Rio Branco uma reunião com todos os secretários estaduais de Educação do País, para uma discussão ampla dos problemas da área e como avançar em novas conquistas, é bom para a imagem do estado, e mostra o poder de articulação e boas relações com os estados participantes, por parte do secretário estadual de Educação, Aberson Carvalho, o gestor da administração do Gladson que sempre entrega pautas positivas para o governo. Vinte secretários participaram do evento, com as discussões se centralizando na execução das políticas públicas para o setor, na implementação do Novo Ensino Médio, das Escolas em Tempo Integral, entre outros temas importantes. O encontro, sediado no Hotel Nobile Gran Lumni, deve se encerrar nesta quinta-feira (25). A troca de experiências sobre a realidade educacional na Amazônia, é de fundamental importância. Aplicar recursos na Educação não é gasto, mas investimento. O Acre precisa de mais pautas positivas, como esta do encontro dos secretários de Educação.

PELA PRÓPRIA VOZ

O chefe do gabinete civil do governo, Jonathan Donadoni, aparece num vídeo que circula nas redes, transtornado, no comício da vitória do prefeito Zequinha Lima, ameaçando que depois de derrotar o ex-prefeito Vagner Sales e a filha Jéssica Sales, agora vai partir para derrotar o candidato a presidente da OAB-AC, se referindo, logicamente, ao advogado Rodrigo Aiache – já que apoia a candidatura de oposição. Donadoni só veio comprovar de viva voz que o governo está envolvido na eleição da OAB-AC, como este BLOG publicou. Ressalto sempre: a candidata da chapa adversária não participa deste movimento de pressão. Qual o interesse em dominar a OAB-AC?

EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO

COMO não ouvi o outro lado sobre uma nota no BLOG envolvendo sua fala na aparição de um vídeo, e como primo pelo exercício do contraditório, é que divulgo neste espaço, como correção, a versão do chefe de gabinete civil, Jonathan Donadoni, sobre o referido vídeo: “Estava me referindo, no tal vídeo, à OAB subseção do Juruá, onde apoio a chapa do advogado Rafael Deni, que concorre contra a chapa encabeçada pelo advogado Efraim. Óbvio que estando em Cruzeiro do Sul me referia à disputa local da OAB, para a subseção do Juruá. E como advogado que sou, tenho o direito de pedir e buscar voto para o advogado ou advogada que entendo ser o melhor, para a subseção do Juruá, seja para a seccional Acre. Como tenho feito e continuarei fazendo. Por fim, gostaria de deixar registrado que inexiste qualquer movimento de pressão, intimidação, ou nome que queiram dar, ao menos não da minha parte”. Donadoni diz ainda sobre a eleição para a OAB-AC, que lança um desafio para que se apresente uma pessoa por ele abordada neste contexto.

Dados os esclarecimentos fica feito, democraticamente, o registro da postagem enviada pelo Donadoni ao BLOG.

NA CARA DOS CABEÇAS BRANCAS

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) trabalha para manter a aliança do PSD com o MDB, para a eleição de 2026. Quer disputar a reeleição com o apoio do MDB. Petecão, como já divulguei no BLOG, descarta ser candidato a deputado federal.

NÃO FOI REPUBLICANO

O PRESIDENTE do TCE, José Ribamar – conheço – não tem uma nódoa na sua carreira profissional. Mas pegou muito mal na opinião pública ao desfilar com o prefeito Tião Bocalom num tour por obras da prefeitura, porque isso atenta contra a liturgia do cargo que ocupa. É que, as ações que vierem a acontecer contra a gestão do Bocalom, serão julgadas pelo TCE. Não pegou bem, Ribamar!

SOU DESCRENTE

NA POLÍTICA, costumam acontecer coisas fora do roteiro. Mas acho pouco provável que este movimento para convencer a vice-governadora Mailza Assis a não assumir o governo quando o Gladson sair para o Senado, vá dar certo. Se a Mailza soubesse quem está por trás da manobra, ela iria ficar rubra………

MANTER A UNIDADE

O SENADOR Márcio Bittar (UB) diz que vai trabalhar no sentido de manter a aliança PL-PP-União Brasil, para as eleições de 2026; com ele disputando a reeleição. Na sua visão, no campo nacional, a eleição mais importante para os dirigentes partidários é a eleição para o Senado, com a direita trabalhando para ter a maioria. É no Senado que se travam as grandes pautas nacionais. Hoje, a direita é minoritária na Casa.

CHAPA QUENTE

A ESCOLHA do novo presidente do MDB deve comportar debates e discussões. Dois nomes se apresentaram até o momento: o deputado Tanízio de Sá e a médica Jéssica Sales. Recebi sobre o assunto, uma postagem do advogado Atevaldo Santana – Bibite – uma das figuras mais tradicionais do partido – a favor da candidatura do deputado Tanízio, e transcrevo: “Vi que você escreveu na sua coluna que fontes do MDB afirmam que o deputado Tanízio de Sá não é consenso para assumir a presidência do MDB. A informação é verdadeira, pois o deputado Tanízio não está atrás de ser consenso, e sim, de homens e mulheres filiados no partido que não enxergam apenas o seu próprio umbigo. Tanízio quer um partido plural e longe de coronéis de barranco”. Pela posição do Atevaldo. Isso mostra que, a frigideira da eleição no MDB será quente.

FATOR DECISIVO

PARA o Consultor Político, Carlos Coelho, a união entre os grupos da ex-prefeita Marilete Vitorino e do ex-prefeito Rodrigo Damasceno, foi importante para a vitória deste para prefeito de Tarauacá. Acha, também, que a Rejeição da prefeita Néia, colaborou para a sua derrota. Coelho coordenou a campanha de Rodrigo.

A POLÍTICA É UM CARROSSEL

OS VENCEDORES não devem tripudiar sobre os vencidos, porque não se sabe as voltas que a vida e a política dão. Não se cultua inimigos, porque nunca se sabe como será o futuro. Assim é a Lei do Carma.

VOTO DE SILÊNCIO

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, se fechou em copas depois da derrota do candidato à sua sucessão. Sempre muito falante, Mazinho ainda não se pronunciou sobre o resultado eleitoral.

RECADO AOS RADICAIS

SEGUNDO declaração do Ministro do STF, Gilmar Mendes, qualquer tentativa de parlamentares para fazer o impeachment de um ministro será reavaliado pelo tribunal, para derrubar uma decisão parlamentar neste sentido. O recado foi dado aos radicais.

TUDO PARA UM BOM MANDATO

O PRESIDENTE da FIEAC, José Adriano, tem tudo para fazer um bom mandato na Câmara Federal, a partir do próximo ano, quando sucederá o deputado federal Gerlen Diniz (PP), eleito prefeito de Sena Madureira. Adriano é um quadro qualificado.

QUADRO QUE FAVORECE

CASO se confirme que teremos em 2026 seis candidatos ao Senado, isso favorece por tabela a candidatura do Jorge Viana (PT), por ter base eleitoral. Foi o mais votado da oposição na última disputa do governo. Não lhe vejo como fora do jogo da briga das duas vagas de senador.

PONTO PARA A ELZINHA

PONTO para a vereadora Elzinha Mendonça (PP), que conseguiu aprovar projeto que proíbe a nomeação na prefeitura de condenados por crimes sexuais e violência doméstica. Lamentável, foi o vereador Arnaldo Barros (PODEMOS) votar contra, sem explicação convincente.

GOVERNO COM A SUA CARA

CASO a vice-governadora Mailza Assis venha a assumir o governo em 2026 – no afastamento do governador Gladson Cameli – se quiser ter o comando da máquina, tem que nomear um secretariado novo e com o qual tenha afinidade e a sua confiança. Ou será como a Rainha da Inglaterra.

CANDIDATO A DEPUTADO

ZEQUINHA LIMA, Sérgio Lopes, Jerry Correia, são alguns dos prefeitos que devem ser candidatos a deputado em 2026.

AVALIAÇÃO POLÍTICA

OUVI ontem de um importante aliado do prefeito Tião Bocalom, que para este ser candidato a governador em 2026, estaria que estar em alta aceitação popular, sem o que correria o sério risco de ficar sem mandato.

DISPUTA NO MESMO NICHO

MARA Rocha e Márcio Bittar vão disputar um mandato de senador no mesmo nicho de votos: ambos são extremistas de direita e bolsonaristas declarados. Não se cheiram, politicamente, por entreveros passados.

FORÇA DOS TERCEIRIZADOS

A ELEIÇÃO do Bruno Morais (PP), como o vereador de Rio Branco mais votado, mostrou a força da máquina que controla os contratos dos servidores terceirizados. Quem é que ia querer perder o emprego, nestes tempos de vacas magras?

FAZER ALIADOS

O GOVERNADOR Gladson Cameli começa em janeiro próximo, o último ano do seu governo, tempo que deve ser usado para fazer novos aliados e reforçar as antigas alianças; quando se está fora do poder se perde muito da sua força política. Mas, mesmo assim, ele deve disputar como favorito uma vaga para o Senado em 2026.

PRIMEIRO TESTE

CASO a vice-governadora Mailza Assis seja candidata ao governo na eleição de 2026, será a primeira vez que seu nome, de forma individual, será submetido às urnas. Assumiu o Senado por ser a primeira suplente e deverá assumir o governo em 2026, porque é a atual vice.

NÚMERO BAIXO

AS MULHERES continuarão a ser minoria na futura composição da Câmara Municipal de Rio Branco, tendo apenas duas vereadoras: Elzinha Mendonça (PP) e Lucilene da Droga Vale (PP). Pouco, muito pouco, para quem tem um eleitorado majoritário femenino na capital.

FRASE MARCANTE

“Leis escritas são como teias de aranha; pegarão os fracos e os pobres, mas serão despedaçadas pelos ricos e poderosos” Anácarsis.